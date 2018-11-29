سوق_الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 7702.99 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 70.49 نقطة ليقفل عند مستوى 7702.99 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 119 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 63 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات (الحمادي, سامبا, حلواني إخوان, ميدغلف للتأمين, أمانة للتأمين) الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات (اليمامة للحديد, الزامل للصناعة, العربي, إسمنت الجنوب, الطيار) فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 5.14%.

فيما كانت أسهم شركات (الحمادي, الإنماء، دار الأركان, كيان السعودية, زين السعودية) هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات (جرير, الحمادي, سابك, الإنماء، صادرات) هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 14.72 نقطة ليقفل عند مستوى 2378.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 61 ألف سهم تقاسمتها 137 صفقة.