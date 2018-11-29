هزة_أرضية بقوة 3.31 درجة شمال #البحر_الأحمر

صحيفة الخليج الالكترونية قالت هيئة المساحة الجيولوجية: لقد سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وخمس وأربعين دقيقة، هزة أرضية بقوة 3.31 درجات على مقياس ريختر تقع على مسافة 10 كلم شمال رأس الشيخ حميد شمال البحر الأحمر.

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