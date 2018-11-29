شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون رياضي في ميادين القاهرة الخديوية لحث المواطنين على المشاركة بحملة "100 مليون صحة" غدا (صور) والان مع التفاصيل

تشهد محافظة القاهرة، غدا، انطلاق ماراثون رياضي من ميدان عابدين مرورًا بشوارع القاهرة الخديوية حتى ميدان التحرير والذي تنظيمه المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي "100 مليون صحة"، بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتبدأ الحملة فعاليتها بالقاهرة السبت القادم وتمتد لمدة 3 شهور ضمن المرحلة الثانية والتي تشارك فيها 11 محافظة.

وقال محافظ القاهرة إن الماراثون يأتي ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة "فيروس سي" وإجراء الفحص، مؤكدًا أن كافة الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع؛ لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة "فيروس سي" في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل والتي تقدم كافة خدماتها بالمجان.

وأوضح المحافظ أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في كافة أنحاء العاصمة مؤكداً علي توافر كافة ادوات اختبار "فيروس سي" وتحليل نسبة السكر بالدم، وقياس ضغط الدم والطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.

وأكد المحافظ إعداد 2466 فريقًا عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة "1804 فريقًا صباحيًا + 662 فريقًا مسائيًا" مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها، فضلًا عن فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، وفرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا، وأيام الجمعة بالقرب من المساجد، والأحد بالكنائس.

وتابع المحافظ أن عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية ستشارك في إجراء الفحوصات كالخليفة العام والمنيرة والقاهرة الجلدية "الحوض المرصود" والمقطم واطفال مصر ومبرة المعادي وصيدناوي والهلال والقبطي وبولاق العام والجلاء التعليمي وصدر العباسية والصحة النفسية والزيتون التخصصي ومعهد ناصر ومار مرقس ، ومستشفيات المعاهد التابعة للقصر العيني مثل معهد السكر والكبد ، وعيادات التأمين الصحي المنتشرة بالعاصمة كعيادة ناصر ، والمراكز الطبية كمركز طبي الأسمرات 1 والأسمرات 2، وفي أغلب محطات مترو الأنفاق ذات الكثافة العالية كمحطات مترو الخلفاوي وسانت تريز وحلوان وجامعة حلوان والعباسية وكوبري القبة وفي أغلب مراكز الشباب.