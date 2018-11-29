شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على وافدِين أفارقة في جبال الباحة.. هذه جريمتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة، من القبض على عدة أشخاص من الجنسية الأفريقية يقومون بترويج المخدرات، متخذين من الجبال مكانًا لترويج سمومهم بين أفراد المجتمع.

وجاء ذلك بعد التحري والمتابعة والرصد، وتوافر المعلومات الأكيدة؛ حيث دهم رجال مكافحة المخدرات بالمنطقة ثلاثة أوكار متفرقة، فيما أكدت الإدارة أنه بعد تفتيش هذه المواقع وُجد بحيازتهم كمية كبيرة من الحشيش والحبوب المخدرة، ومبالغ مالية.