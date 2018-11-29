شكرا لقرائتكم خبر عن المطلق يُحذر من «بضاعة الشيطان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

حذر معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق من إطلاق الشائعات؛ لأنها بضاعة من بضائع الشيطان الذي يعمل على إغواء بني آدم وإخافتهم وإحزانهم لكي يعيشوا في ضلال وخوف وحزن في الحياة الدنيا.

وقال فضيلته في محاضرة ألقاها أمس في مقر الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض: لقد اُبتلي الإنسان في هذا العصر بأدوات الإعلام الجديد أوما يعرف بالإعلام الرقمي الذي جعل العالم كأنهم يعيشون في قرية واحدة، وزاد معه معدل انتشار الشائعات بين الناس، ولاسيما من خلال أجهزة الاتصالات وما تحمل من برامج تقنية أصلها فيه النعمة، لكن الإنسان الضال يستخدمها نقمة على نفسه وعلى غيره.

وأفاد أن الشائعات تدخل في الحرب النفسية أثناء الحروب وتثبيط العزم ونشر الخوف بين صفوف المسلمين، وهي من أساليب الأعداء وينبغي على المسلم الحذر منها، وألا يسهم في نشرها ويضر بنفسه وأهله.