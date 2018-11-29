شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يوجه بسحب كتاب للناشئين.. ماذا يحتوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، فرع وزارة الإعلام بالمنطقة بسحب كتاب «السلسلة الأخلاقية للناشئين» من جميع المكتبات ودور النشر؛ نظراً لاحتوائه على تجاوزات أخلاقية منافية لتعاليم الدين الإسلامي ومخالفتها للقيم والأعراف الاجتماعية. وفي تجاوب فوري مع توجيه أمير المنطقة، باشر فرع وزارة الإعلام في المنطقة بسحب جميع النسخ، كما تم إشعار وكالة الإعلام الداخلي بالوزارة والتي بدورها سحبت جميع النسخ من كافة المكتبات ودور النشر بالمملكة.

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