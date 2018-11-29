ماتيس: العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، الأربعاء، أن العلاقات الأمريكية السعودية قديمة ومهمة للغاية.

وقال ماتيس إن من مصلحة الولايات المتحدة التصدي لنفوذ إيران في اليمن.

وتأتي هذه التصريحات قبيل تقديم ماتيس، ومايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، إفادة إلى مجلس الشيوخ بشأن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد، في مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أهمية الشراكة بين بلاده والمملكة العربية السعودية التي اعتبرها تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق استقرار الشرق الأوسط، مشيدا في الوقت نفسه بدور الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في استئصال النفوذ الإيراني.

وحذر بومبيو من أن تدهور العلاقات بين البلدين "سيكون خطأ فادحاً للأمن القومي لواشنطن وحلفائها".

وقال بومبيو إن "السعودية تمثل قوة كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث تعمل على ضمان ديمقراطية العراق الهشة وإبقاء بغداد مرتبطة بمصالح الغرب وليس بمصالح طهران".

وعدد وزير الخارجية الأمريكي الجهود السعودية في المنطقة، حيث أشار إلى المساعدات التي تقدمها الرياض للاجئين الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا من خلال العمل مع الدول المضيفة والتعاون بشكل وثيق مع مصر.