شكرا لقرائتكم خبر عن "طلاب من أجل مصر" تنظم مسابقة شطرنج وتنس طاولة بجامعة سوهاج والان مع التفاصيل

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، مسابقة لبعض الألعاب الرياضية "تنس طاولة، شطرنج" لطلاب كلية التجارة. وشارك في المسابقة 300 طالب، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية المدون عليها شعار الأسرة على الطلاب الفائزين.

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