شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يُسلم رسمياً مهام تأمين الشريط الساحلي بحضرموت إلى خفر السواحل اليمنية والان مع التفاصيل

أكد التحالف العربي، اليوم الخميس، أن قوات التحالف تُسلم رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وبين التحالف وفق متابعة، أن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.

وأضافت ، أن "سواحل محافظة حضرموت تمتد بطول (350) كم ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية وعشرات المرافئ الصغيرة".

وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والسفير الأميركي ومحافظ حضرموت