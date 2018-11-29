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شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يكشف حقيقة مقطع «حوت على شاطئ جدة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد حرس الحدود، أن الكائن الحي الذي ظهر بفيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر في المكان المخصص للسباحة يسمى «شعارة» جنوب مركز صروم بجدة، هو “دولفين”.
وأوضح حرس الحدود، في بيان، أنه قد تم إبعاد الدولفين إلى عمق البحر؛ حفاظاً على سلامة المتنزهين وسلامة البيئة البحرية وأيضاً للحفاظ على “الدولفين”.
وكان مغردون قد تداولوا فيديو لظهور الدولفين مع تعليقات بأنه حوت اقترب بشكل كبير من الشاطئ في جدة “شاطئ السيف”.
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