شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم يوجه بإيقاف نشاط تحليق الطيران الشراعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بإيقاف مزاولة نشاط تحليق الطيران الشراعي في المنطقة خلال الوقت الراهن. وأوضحت إمارة منطقة القصيم، عبر حسابها في «تويتر»، اليوم الخميس، أن ذلك جاء بعد رصد سقوط طائرة شراعية تحلق على علو منخفض فوق متنزهين.

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