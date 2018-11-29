شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي تصدر بطاقات الرموز الإرشادية للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بوحدة خدمة الزائر الصغير التابعة لإدارة الخدمات الاجتماعية، بطاقات الرموز الإرشادية المخصصة للأطفال. وأبان مدير وحدة الزائر الصغير عبدالرحمن سندي أن البطاقات تحتوي على أهم المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته وخريطة المسجد النبوي مبينة في نفس البطاقة، وكذلك جزء مخصص لكتابة اسم الطفل ورقم التواصل مع ذويه عند استدعاء الحاجة.

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