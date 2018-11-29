شكرا لقرائتكم خبر عن وافد يتساءل عن حالة «خروج نهائي» والجواز مفقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال “وافد” عن وضعه بعد فقدان جوزاه واستخراج وثيقة مثبوت بها رقم الجواز، غير أن كفيله قام بعمل خروج نهائي له، فهل يستطيع الخروج من المطار بشكل طبيعي أم ماذا؟

من جهتها ردت الجوازات عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” على سؤال الوافد بمطالبته أن يقوم بمراجعة إدارة الجوازات لإجراء نقل المعلومات.