شيلبا شيتي تقدم لقراء"العين الإخبارية" ٥ نصائح عن الصحة والجمال

النجمة الهندية شيلبا شيتي ليست مجرد واحدة من أشهر وأنجح ممثلات بوليوود، ولكنها أيضا أيقونة للرشاقة والموضة، وتحتل المرتبة الأولى حتى الآن عن جدارة في الترويج للمنتجات المتعلقة بكل ما يخص جمال المرأة.



وعلى الرغم من انشغالها الدائم بتصوير أفلامها وبرنامجها التليفزيوني وحتى المهرجانات والأحداث الفنية الهامة، إلا أنها لم تنس متابعيها، خاصة النساء اللاتي يرسلن لها آلاف الرسائل اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي طلبا لنصائحها في مجالات اللياقة والأزياء.

شيلبا تقدم لقراء"العين الإخبارية" بعضا من أسرار جمالها ورشاقتها، وتكشف لمتابعاتها من نساء العالم العربي عن أهم 5 نصائح للجمال، خاصة أنها تعرف جيدا طبيعة الحياة في الوطن العربي بسبب ترددها الدائم على مدينة دبي.

تبدأ شيلبا نصيحتها الأولى قائلة " الحديث المستمر عن الحمية هو حقيقة أمر مرهق لكل سيدة لأن حالتها النفسية تتأثر بسهولة في تلك الفترة؛ لذلك نصيحتي الأولى ستكون أن ننسى كلمة حمية و يمكننا تبديلها بثقافة الأكل، فالحرمان ليس بحل ولكن الحل هو التنوع ما بين وجبات صحية و دسمة حتى تكتمل المعادلة".

النصيحة الثانية من شيلبا هي: "كثير منا يرى في الرياضة شبحا حقيقيا خاصة إذا كان الأمر متعلقا بالذهاب إلى النادي الصحي لذلك نصيحتي الثانية تقول ٣٠ دقيقة فقط من اليوجا ستكون أفضل من التدريبات في النوادي الصحية، خاصة وأن اليوجا تجمع ما بين الرياضة وجلسات التأمل، وذلك دون مجهود كبير كمجهود الرياضة العادية وهي أيضا تساعد في إزالة التوتر والملل والقلق".

النصحية الثالثة كانت خاصة بالسيدات العاملات، حيث قالت شيلبا "أعلم تماما ما تعاني منه السيدات العاملات؛ لأنني منهن خاصة و إن كانت أما، فهي تقرر إهمال حياتها الصحية من أجل البيت والأولاد والعمل، لذلك أقول لها إن نصيحتي تكمن فقط في عشر دقائق من وقتك قبل بداية العمل تستمعين فيها لموسيقى هادئة مع تدريبات النفس التي تكون عبارة عن شهيق عميق و العد من رقم واحد إلى ٦ أثناء الزفير هذا التدريب حقيقة سيجعلك تشعرين بتحسن كبير خاصة إذا تناولتي بعده كوبا من الشاي الأخضر قبل بداية العمل".

لم تنس شيلبا أيضا السيدات ربات البيوت في نصائحها وكانت نصيحتها الرابعة لهن "عدم الخروج كثيرا والبقاء في المنزل يكون مفهوما لدى السيدات بأن خسارة الوزن مستحيلة خاصة مع المفهوم الخاطئ الشائع بأن الأعمال المنزلية لا تساعد في خسارة الوزن، لذلك أود أصحح تلك المعلومة فأي حركة تقومين بها خلال يومك تحرق دهونا و تساعد في خسارة الوزن، كل ما عليك فقط هو استغلال أعمالك المنزلية و دمجها ببعض الحركات التي تجعل معدل حرق الدهون أعلى كحركات يوجا ناماسكار وسوف تجدين مقاطع لها بسهولة على مواقع التواصل .

النصيحة الأخيرة من شيلبا متعلقة بالوزن و الجمال في الوقت ذاته، حيث قالت "أشياء بسيطة موجودة في كل منزل قد تحدث فرقا كبيرا في ثقافة الصحة والجمال مثل شرب كوب ماء كل ساعة، استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة خاصة زيت جوز الهند؛ فهو بمثابة الحل السحري لكل أنواع علامات تقدم السن أو الحب أو حتى آثار الجروح، إزالة آثار الماكياج قبل النوم، وقبل كل شيء الثقة بالنفس والتفاؤل و تطبيق النصائح السابقة مع تلك النصيحة سيغير حياة كل سيدة للأفضل".