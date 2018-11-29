رئيس الغابون يغادر الرياض (وكالة)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP رئيس الغابون علي بونغو في مؤتمر صحافي في باريس في 12 كانون الأول/ديسمبر 2017

غادر رئيس الغابون علي بونغو مساء الأربعاء الرياض حيث كان أدخل المستشفى في العاصمة السعودية منذ 24 تشرين الاول/اكتوبر، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية دون تحديد وجهته.

وقالت الوكالة أن مسؤولين من وزارة الخارجية السعودية كانوا في وداعه.

وكانت زوجته سيلفيا كتبت الثلاثاء على موقع فيسبوك أنه سيتوجه إلى الرباط.

وقالت زوجة بونغو "لمتابعة نقاهته، اختار الرئيس بالتشاور مع عائلته أن يقبل بعرض استقباله من أخيه العاهل المغربي محمد السادس. نحن ممتنون له جدا".

وقال مصدر في الرئاسة إن فترة النقاهة يمكن أن تستمر بضعة اسابيع او بضعة ايام.

ومنذ نقل بونغو الى المستشفى في السعودية في 24 تشرين الاول/اكتوبر، أصدرت الرئاسة الغابونية بيانين رسميين، الأول في 24 تشرين الأول/أكتوبر لتعلن نقل الرئيس إلى مستشفى الملك فيصل في الرياض بسبب "الاجهاد في الأشهر الأخيرة"، والثاني في 11 تشرين الثاني/نوفمبر للقول أن بونغو بدأ يستعيد كامل قدراته البدنية.

وتولى بونغو رئاسة الدولة الافريقية الغنية بالنفط في 2009 بعد رحيل والده عمر بونغو، الذي حكم البلاد منذ 1967.

وفي 2016، أعيد انتخاب علي بونغو رئيسا في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا.