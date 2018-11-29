دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Google Fi تدعم هواتف الأيفون والكثير من هواتف الأندوريد الآن ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة جوجل خدمة Project Fi منذ 3 سنوات الآن، واليوم تقدم عملاق البحث خدمتها للمستخدمين بعنوان Google Fi كما تتيح الخدمة لمستخدمي هواتف الأيفون ومعظم هواتف الأندوريد.

غيرت شركة جوجل رسمياً عنوان خدمتها للإتصالات اللاسلكية من Project Fi إلى Google Fi مؤخراً، كما تدعم خدمة جوجل الآن مستخدمي هواتف الأيفون بشكل مباشر في توفير البيانات لمستخدمي Google Fi الجدد.

ومن المقرر أن يكون دعم هواتف الأيفون بشكل مباشر في مرحلة تجريبية الآن، لذا سيطلب من مستخدمي Google Fi الجدد المرور بعدة خطوات لتشغيل الخدمة، أيضاً من المقرر أن يتوفر لاحقاً تطبيق Google Fi المخصص لمستخدمي منصة iOS.

أيضاً تدعم خدمة Google Fi في منصة iOS رسائل iMessage، إلا أنها لن تدعم الرسائل الصوتية، أيضاً في الوقت الحالي لن تتصل أجهزة iOS تلقائياً مع شبكات البيانات وMMS، حيث سيحتاج المستخدم إلى المرور ببعض الإجراءات السريعة في البداية من خلال الإعدادات.

من ناحية أخرى تأتي إعدادات الإتصال على هواتف الأندوريد بتجربة أكثر سلاسة ومباشرة، حيث لن يحتاج المستخدم إلى الإعتماد على شبكة المحمول التقليدية فقط، بل أن خدمة Fi ستقدم الدعم كمشغل إفتراضي للإنترنت عن طريق شبكات المحمول والبيانات المتاحة لهاتفك.

من المقرر أيضاً في الوقت الحالي أن تتاح ميزة التغيير التلقائي بين شبكات المحمول المتاحة للإتصال بالإنترنت لمستخدمي هواتف Pixel أو أي من هواتف جوجل، أيضاً تتوفر شبكة T-Mobile فقط للهواتف التي لا تدعم خدمة Google Fi ومنها هواتف الأيفون على سبيل المثال.

جوجل تدعم أيضاً مستخدمي هواتف الأندوريد التي تعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie، لتوجيه بياناتهم عبر إتصال مشفر VPN من جوجل.

بالطبع مازال هناك الكثير من التطوير المنتظر لخدمة Google Fi خلال الفترة القادمة، لتدعم المستخدمين في جميع أنحاء العالم بكفاءة، إلا أن عملاق البحث تقدم الآن خطة تسعير جيدة للمستخدمين تبدأ من 20 دولار، كما تشير التوقعات إلى أنها ستكون إختيار جيد وآمن للإتصالات اللاسلكية.

المصدر

هذا الموضوع Google Fi تدعم هواتف الأيفون والكثير من هواتف الأندوريد الآن ظهر على التقنية بلا حدود.