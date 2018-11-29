دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 400 من موظفي قوقل يوقعون عريضة ضد تطبيق البحث الصيني

منذ بداية عمل قوقل على محرك البحث الصيني لم تخلو الخطوات التي تتبعها في بناءه وتصريحاتها الرسمية بهذا الشأن من الاعتراض والرفض للفكرة كاملة سواء من داخل الشركة والعاملين فيها أو من المؤسسات والتجمعات الحقوقية نظراً لكون المحرك المسمى دراجون فلاي سيكون تحت رقابة كاملة من الأجهزة الحكومية في الصين ويحدد استخدامات ووصول المستخدمين لجوانب البحث هناك.

والجديد أن أكثر من 400 موظف في شركة قوقل قاموا بالأمس بتوقيع عريضة لإلغاء عمل الشركة على دراجون فلاي الذي يعتبر في طور البناء الآن، حيث بلغت الأغلبية الموقعة على الوثيقة من مهندسي البرمجيات مما يعني أنهم يعوا جيداً خطورة صدور محرك بحث بتلك التقنيات الرقابية ووضعه بيد حكومة ما ومما يزيد أيضاً من قلق مؤسسات حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوقية ضد المستخدمين.

وبشكل مغاير لانتقادات الموظفين نفسهم للمحرك الصيني قام نائب الرئيس الأمريكي الشهر الماضي مايك بنس بإدانة عمل قوقل على مثل هذا التطبيق، بينما يمكن إجمال جل الانتقادات الداخلية في الشركة بالتجاهل الواضح من المدراء التنفيذيين حسب ما أفاد الموظفين الرافضين لدراجون فلاي.

التدوينة 400 من موظفي قوقل يوقعون عريضة ضد تطبيق البحث الصيني ظهرت أولاً على عالم التقنية.