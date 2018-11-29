دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تطلق أداة AWS Forecast لتسهيل التنبؤ المبني على التسلسل الزمني

أطلقت شركة أمازون عبر ذراعها المختص بالخدمات السحابية والمحوسبة أمازون ويب سيرفسيز (AWS) أداة Amazon Forecast التي من شأنها أن تجعل عملية التبوء والتوقع المبني على سجلات البيانات المتسلسلة بالتدرج الزمني أسهل على المطورين، حيث شكلت عمليات التعلم الآلي اللبنة الرئيسية في بناء تلك التوقعات والتي بكل تأكيد يعتبر الوصول إليها بحاجة إلي مهارات مخصصة ودقيقة، لتخرج أمازون اليوم علينا بأداة Amazon Forecast من باب المنتجات التي يمكن الإعتماد عليها في إجراء عملية توقع بطريقة سهلة وعملية.

وتقوم فكرة الأداة على نفس التقنية التي تستخدمها شركة أمازون للتنبؤ بكمية الطلب على منتجاتها في موقعها الخاص لبيع التجزئة وذلك عبر دراسة السجلات السابقة لبيانات التوريد والطلب من قبل الزبائن، فيما سيقوم العميل المهتم بالاستفادة من خدمة التنبؤ التي تقدمها أداة أمازون الجديدة بإطلاع الشركة على كل المعطيات والبيانات المطلوبة التي قد يكون لها تأثير على مجرى التوقعات المستقبلية.

وقال المدير AWS التنفيذي أندي جاسي أنه بثلاث نقرات فقط يمكن للعميل أن يعطينا المعلومات ويحصل على التوقع، وأضاف أن الأداة تعطي تنبؤات بدقة أعلى بـ 50% من الأدوات التقليدية المستخدمة من قبل العملاء نفسهم وبعشر التكلفة التي تقدمها برمجيات الدعم التقليدية.

التدوينة أمازون تطلق أداة AWS Forecast لتسهيل التنبؤ المبني على التسلسل الزمني ظهرت أولاً على عالم التقنية.