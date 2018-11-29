دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إنستقرام يتيح قراءة وصف الصور لأصحاب مشاكل البصر ويضيف ميزة النص البديل

أعلنت شبكة إنستقرام عن مزايا جديدة لتطبيقها والتي على حد قولها تهدف إلى جعل التطبيق يصل بشكل أفضل للجميع وبكل سهولة، حيث أعلنت عن ميزة قراءة وصف الصور لتعريف المستخدمين بمحتوى الكلام المكتوب، بجانب ميزة أخرى للنص البديل في الصور.

وستستخدم إنستقرام تقنيات الذكاء الاصطناعي لقراءة النص الموجود بالصور لتعريف أصحاب النظر الضعيف بمعرفة المحتوى، لكن هذا المحتوى لن يكون هو النص الكامل الذي يكون أسفل الصورة كما هو واضح من كلام الشركة، حيث أن ذلك سيكون مع ميزة أخرى للنص البديل.

وقالت الشركة أنها ستضيف ميزة النص البديل لكي يتسنى للمستخدمين منح الصور وصف بداخلها، وهو ما يعرف على أغلب منصات التدوين (Alt Text) وهو وصف يتم وضعه داخل الصورة ويعمل على تحسين نتائج البحث ايضًا، مما يعني أن المستخدم سيكون قادرًا على إضافة النص لتحسين نتائج صوره على محركات البحث، كما سيتمكن المستخدم صاحب النظر الضعيف من الاستماع للنص لمعرفة الوصف.

التدوينة إنستقرام يتيح قراءة وصف الصور لأصحاب مشاكل البصر ويضيف ميزة النص البديل ظهرت أولاً على عالم التقنية.