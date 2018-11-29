دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع كاميرة Osmo Pocket تنطلق رسمياً من DJI بسعر 349 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

إصدار جديد من كاميرات الأكشن يأتي إلى الأسواق عبر شركة DJI، حيث كشفت عن كاميرة Osmo Pocket المميزة بالحجم المصغر ودعم تصوير 4K، والتي تأتي بتسعير 349 دولار.

أصغر وحدات الكاميرة التي صممت من DJI حتى الآن تقدم في كاميرة Osmo Pocket الجديدة اليوم، المميزة بتصميم يحاكي كاميرة drone، كما تأتي بوزن 116 جرام فقط، كما تدعم الإمالة أو الإنحناء بشكل كامل ليسهل تخزينها في الجيب.

وتعتمد DJI في تصميم الكاميرة على نفس التقنية المستخدمة في تصميم كاميرات طائرات drone الخاصة بالشركة، حيث ترتكز الكاميرة بحجمها الصغير على مقبض مع ثلاثة محاور لتحريك الكاميرة، ايضاً تضم مستشعر بحجم 1/2.3 إنش، يدعم تصوير 4K عند 60 إطار لكل ثانية، عند 100 ميجا بايت في الثانية.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات DJI أن تستمر الكاميرة في العمل لفترة تصل إلى ساعتين عند تصوير بدقة 4K لكن عند 30 إطار لكل ثانية، كما تدعم كاميرة Osmo Pocket إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل، أيضاً تضم اثنان من الميكروفونات لتسجيل الصوتيات.

Osmo Pocket تضم أيضاً شاشة مصغرة جداً بخاصية اللمس، التي تدعم ضبط إعدادات الكاميرة، أو ضبط إطارات الصور، كما تدعم الكاميرة الإقتران مع هواتف الأيفون والأندوريد عن طريق محول USB-C ومحول Lightning مع الكاميرة، ومنفذ يدعم إتصال المحولات، وذلك لدعم المستخدم في التحكم في الكاميرة عبر شاشة أكبر.

DJI تقدم أيضاً تطبيق جديد مخصص للكاميرة على منصتي الأندوريد وiOS، كما تدعم الكاميرة أوضاع مختلفة للتصوير منها منها وضع يدعم تعقب موضوع محدد، أو تعقب الوجوه، إلى جانب تصوير مع فاصل ومؤقت، وأيضاً تصوير بانورامي تلقائي.

من المقرر أن يبدأ شحن كاميرة Osmo Pocket في 15 من ديسمبر، كما تخطط DJI لدفع بعض الملحقات للكاميرة أيضاً التي يمكن تثبيتها عن طريق وحدة خاصة بالكاميرة تدعم إرفاق وحدة تحكم في Wi-Fi، و ND، وحافظة ضد الماء، كما تقدم لاحقاً محول خارجي لميكروفونات 3.5مم، وحافظة بطارية محمولة لشحن الكاميرة.

المصدر

هذا الموضوع كاميرة Osmo Pocket تنطلق رسمياً من DJI بسعر 349 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.