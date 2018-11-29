كتب - عاصم الأنصاري:
أثار عطل في موقع "فيسبوك" استياء مستخدميه، بعد أن تلقوا إشعارات جديدة حول الرسائل القديمة، بما في ذلك من الأصدقاء الذين ماتوا منذ زمن طويل، وهذا الأمر أزعجهم للغاية.
ووفق ما ذكر موقع "ماشابل"، أن المستخدمين عبروا عن استيائهم في تغريدات عبر موقع "تويتر".
وكتب أحد المستخدمين: "شكرا لك فيسبوك لأنك أرسلت لي إشعار رسائل قديمة مرسلة خلال العام. لقد حدث أمور كثيرة منذ ذلك اليوم، لقد توفي شريكي دين، لقد قضيت كل المساء وأنا خائف مما سأراه".
وأشار متحدث باسم "فيسبوك"، أن الشركة رصدت العطل، الذي نجم عن تحديثات البرامج، وتم إصلاحه. وأعرب عن أسفه على الإزعاج الذي سببه لمستخدمي الشبكة الاجتماعية.
شكرا لقرائتكم خبر عن خلل تقني في "فيسبوك" يتسبب بظهور إشعارات ورسائل قديمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .