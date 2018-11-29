خلل تقني في "فيسبوك" يتسبب بظهور إشعارات ورسائل قديمة

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كتب - عاصم الأنصاري:

أثار عطل في موقع "فيسبوك" استياء مستخدميه، بعد أن تلقوا إشعارات جديدة حول الرسائل القديمة، بما في ذلك من الأصدقاء الذين ماتوا منذ زمن طويل، وهذا الأمر أزعجهم للغاية.

ووفق ما ذكر موقع "ماشابل"، أن المستخدمين عبروا عن استيائهم في تغريدات عبر موقع "تويتر".

وكتب أحد المستخدمين: "شكرا لك فيسبوك لأنك أرسلت لي إشعار رسائل قديمة مرسلة خلال العام. لقد حدث أمور كثيرة منذ ذلك اليوم، لقد توفي شريكي دين، لقد قضيت كل المساء وأنا خائف مما سأراه".

وأشار متحدث باسم "فيسبوك"، أن الشركة رصدت العطل، الذي نجم عن تحديثات البرامج، وتم إصلاحه. وأعرب عن أسفه على الإزعاج الذي سببه لمستخدمي الشبكة الاجتماعية.