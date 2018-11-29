دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة أمازون تطلق خدمات سحابية جديدة لإدارة أنظمة وتطبيقات بلوك تشين

لم تكن أمازون ترغب بدخول مجال تقنية بلوك تشين (سلسلة الصناديق) التي انتشرت في السنوات الأخيرة بحسب تصريحها في العام الماضي، لكن كما يتغير كل شيء في ليلة وضحاها، فقد قررت أمازون الدخول بهذا المجال عبر خدمتين سحابيتين لإدارة تقنية بلوك تشين.

وأعلنت الشركة في مؤتمرها AWS عن إطلاق Quantum Ledger Database (QLDB) وهي أداة تساعد على إدارة دفاتر الحسابات بشكل موثوق ومشفر باستخدام تقنية بلوك تشين، وتقدم الأداة سرعة كبيرة وثقة وشفافية عالية في إدارة دفاتر الحسابات بسبب التقنية المبنية عليها، بجانب إمكانية الحكم بها بشكل سهل.

على الجهة الأخرى، أعلنت الشركة عن أداة Amazon Managed Blockchain لإدارة التطبيقات والخدمات الأخرى المبينة على التقنية، حيث ستبدأ الأداة بإدارة نظامي ايثيريوم (Ethereum) وهايبرليدجر فابريك (Hyperledger Fabric).

وسيكون المشترك في خدمة أمازون السحابية قادرًا على الاستفادة من تلك الميزة باختيار بيئة العمل الخاصة بأحد النظامين السابقين ومن ثم بناء التطبيقات باستخدامها بجانب تحديد شبكة المستخدمين لهذه التطبيقات عبر المنصة.

يُذكر أن دعم نظام Hyperledger Fabric سيبدأ مباشرة على الأداة الجديدة، فيما سيصل دعم Ethereum لاحقًا خلال الأشهر القادمة.

التدوينة أمازون تطلق خدمات سحابية جديدة لإدارة أنظمة وتطبيقات بلوك تشين ظهرت أولاً على عالم التقنية.