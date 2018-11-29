شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجابونى على بونجو يصل إلى المغرب للنقاهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس الجابونى على بونجو (59 عاما) الى الرباط صباح الخميس قادما من الرياض لقضاء فترة نقاهة فى مؤسسة استشفائية، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسى مغربى وكالة فرانس برس.

وكان بونجو أدخل إلى المستشفى فى العاصمة السعودية الرياض إثر إصابته بـ"وعكة صحية" نهاية تشرين الأول/أكتوبر. ولم تنشر حتى الآن أي صور لوصوله إلى الرباط صباحا حوالى الساعة 5,00 ت غ.