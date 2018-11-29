بدء ضخ البنزين اليوم من بورتسودان للخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علمت (سونا) أنه بدأت اليوم عمليات ضخ البنزين من بورتسودان للخرطوم لتوفير الوقود بالمحطات ، علما بأن حاجة السودان للبنزين تبلغ حوالي 4000 طن يوميا ، وتنتج مصفاة الخرطوم 3200 طن ، وقد تم استيراد ما يغطي الحاجة ومتوفر في بورتسودان حاليا.

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