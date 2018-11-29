الهلال يتدرب إستعدادا للأهلي شندي..وعودة القائد بشة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاد الهلال لمواصلة التدريبات التحضيرية بملعبه في أمدرمان، إستعدادا لمواجهة الأهلي شندي مساء السبت المقبل في المنافسة المحلية، وتحديدا ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، وعرفت الحصة التدريبية للهلال عودة قائد الفريق محمد أحمد بشير “بشة” للمشاركة في التدريبات ليكتمل عدد الحضور، في ظل وجود حشد جماهيري حرص على تحية اللاعبين عقب الاداء المميز في مواجهة الفريق الافريقية أمام الجيش الزنزباري، ونفذ الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب التونسي إراد الزعفوري وطاقمه المعاون جملة من التدريبات البدنية والفنية التكتيكية القوية في كامل الملعب، حيث تدربت العناصر التي شاركت بصورة أساسية أمام الجيش الزنزباري بصورة منفردة تحت إشراف مدرب الأحمال الوطني فتحي بشير “قبيلة” بينما تدرب بقية اللاعبين تحت إشراف مباشر من التونسي إراد الزعفوري، الذي أبدى إهتمام كبير في المران بالجوانب الهجومية الشاملة، مع تنفيذ بعض الخطط التكتيكية التي يحتمل أن ينفذها في مواجهة الأهلي شندي، ليختتم التمرين بتقسيمة تكتيكية ساخنة وقوية شهدت تسجيل جملة أهداف.