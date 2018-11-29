عمرو دياب يعلن مفاجأة للسعوديين

ونشر عمرو دياب عبر حسابه بموقع إنستغرام منشورا يعلن فيه عن أول حفلة له بالمملكة في الـ14 من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتقام الحفلة في منطقة الدرعية بالعاصمة الرياض.

وكانت أخبار انتشرت في شهر فبراير/شباط الماضي عن حفل للهضبة في السعودية، لكن تبين أنها غير حقيقية.