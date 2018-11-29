باحث: ترامب ضيع فرصة مراجعة حساباته في اليمن... والكونغرس سيوقف المساعدات

وقال التابعي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن ترامب كانت لديه الفرصة خلال الأشهر الماضية لتبديل الموقف في الكونغرس، من خلال تعامله بشكل أكثر حيادية مع الأزمة في اليمن، والتعاطي بشكل إيجابي مع الأزمة الإنسانية هناك، ولكنه تجاهل هذا الأمر، وبالتالي ازداد التحزب ضد رأيه داخل الكونغرس.

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وأضاف الباحث والمحلل السياسي المصري، أن الكونغرس في البداية لم يكن متشددا فيما يتعلق بالأزمة اليمنية، ولكن إجراءاته كانت تحمل نوعا من التشجيع للرئيس دونالد ترامب للتدخل الإنساني وإنقاذ مئات الآلاف ممن يعانون بشكل حقيقي هناك، إلا أن هذا التوجه لم يجد استجابة لدى البيت الأبيض، وهو ما أثار غضب الجمهوريين أيضا.

وأوضح التابعي، أن نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس انضموا إلى زملائهم من نواب الحزب الديمقراطي، الذين وضعوا خطة منذ البداية لوقف الدعم الأمريكي للمملكة العربية السعودية في حربها الكبيرة في اليمن، والتي اتضح أنها عاجزة عن إيقاف أو إيقاف تورطها فيها كل يوم بشكل أكبر، وانضمام الجمهوريين يقلب كافة الموازين ضد توجهات ترامب.

ولفت الباحث في الشؤون الدولية، إلى أن تصويت الكونغرس على قرار وقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن، لا يعني المساس باتفاقات وصفقات التسليح التي تجري بين واشنطن والرياض، إذا كانت هذه الأسلحة الأمريكية يتم شرائها لصالح الجيش السعودي وزيادة قدراته، وليس لصالح التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن.

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء، لصالح إنهاء عقبة في طريق مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن الأهلية فيما يمهد الطريق أمام تصويت نهائي محتمل على مشروع القرار خلال أيام.

وقالت "رويترز" إنه بينما يتصاعد عدم رضا الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن استجابة الرئيس دونالد ترامب للأزمة الإنسانية في اليمن وقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، فقد انضم كثير من رفاق ترامب الجمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم الإجراء الذي حصل على موافقة 63 صوتا مقابل 37.

في سياق متصل، دافع وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، عن الدعم الأمريكي للرياض في الحرب في اليمن، بقوله للكونغرس، إن النزاع الدموي سيتفاقم دون التدخل الأمريكي.

ومن المقرر أن يتحدث بومبيو في مجلس الشيوخ إلى جانب وزير الدفاع جيم ماتيس، لمناقشة الدعم الأمريكي للتحالف، الذي تقوده السعودية، الذي يقاتل "الحوثيين"، قبل تصويت محتمل حول خفض الدعم العسكري للسعوديين، وفقا لوكالة "فرانس برس".