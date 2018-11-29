ماذا قال بطل "قيامة أرطغرل" عن المسلمين والعرب

وأضاف دوزيطان في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، أن أحد أبرز أسباب نجاح المسلسل عربيا، هو بحث الجمهور عن بطل مسلم مثل "أرطغرل".

وقال: "كنا ندرك متابعة الجمهور العربي لنا، لكن عندما ترى ذلك على أرض الواقع يكون الشعور مختلفا، نظرا لحالة الاحترام الكبيرة التي نراها".

وأضاف دوزيطان المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، أنه زار أكثر من دولة عربية، لكنها المرة الأولى التي يزور فيها قطر، وقال: "شعرنا بأننا محبوبون ونحظى بمتابعة واسعة".

وعن سر اهتمام العالم العربي والإسلامي بـ "قيامة أرطغرل"، يرى الممثل التركي أنه ينبع من شخصية البطل "الغازي أرطغرل"، فهويته الإسلامية تحمل أهمية كبيرة.

وأضاف: "نشاهد شخصاً يحرص على تحقيق العدالة للجميع دون التفريق بين عرق أو دين، وهذا هو النموذج الذي نريده في الحياة الواقعية، وهذه رسالتنا".

وتابع: "الشعوب العربية والإسلامية تشتاق إلى بطل مسلم، وهي أشياء مشتركة بين جميع الشعوب والمجتمعات".

وأوضح: "الجميع لديهم أبطال، لكن اليوم للعالم الإسلامي بطل جديد تحلم به الشعوب، وهو "أرطغرل"، وهو بطل وسط بين الجميع".

وأبدى دوزيطان سعادته العميقة بتعلم العديد من الجمهور العربي اللغة التركية من خلال المسلسل. وقال: "سمعت كثيرا خلال زيارتي جملة… تعلمنا اللغة التركية نتيجة متابعتنا للمسلسل. والآن أصبحنا نتحدث التركية ونعرفها".

ورغم أن الممثل التركي وفريق العمل لم يتوقعوا الوصول إلى مليار مشاهد، لكنه يقول: "هدفنا كان إنتاج عمل جيد، وكنا واثقين بعملنا".

وقال: "تلك المرحلة من النجاح تجعلنا ندرك أننا أصبحنا بمثابة الممثل الدبلوماسي لبلادنا، وأضحينا نتعامل بكل احترافية ومسؤولية مع العمل".

وأضاف: "عندما يتم إنتاج عمل جيد يصبح ناجحا بشكل كبير. لكن على الرغم من إيماننا بالجودة العالية لعملنا، لم نكن نتوقع أن نصل إلى هذا القدر من الجمهور".

ويزور الفنان التركي أنغين ألتان دوزيطان، الدوحة، للمشاركة في "مهرجان أجيال السينمائي" الذي تقيمه مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر.

وانطلق المهرجان مساء أمس الأربعاء، وتتواصل فعالياته حتى الاثنين المقبل.

يبث مسلسل "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليارات، وموسمه الحالي هو الأخير، لينطلق في سلسلة جديدة باسم "قيامة عثمان غازي".