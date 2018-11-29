روسيا: "تعاون واشنطن مع الأكراد يهدد وحدة الأراضي السورية"

أستانة/ سلن تميزر/ الخليج 365

انتقد ألكسندر لافرينتيف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية قواعد عسكرية لها داخل سوريا، مبينا أن "تعاون واشنطن مع الأكراد، يشكل تهديدا حقيقيا لوحدة الأراضي السورية".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة حول سوريا الذي استمر يومين في العاصمة الكازاخية أستانة، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

وأوضح لافرينتيف أن المعارضة السورية تبدي استياءها من الوجود الأمريكي داخل أراضي بلادها بشكل علني، وتعتقد بأن هذا الوجود يشكل تهديدا على البلاد.

وردا على سؤال حول مشاركة الأكراد في الحل السياسي بسوريا، قال لافرينتيف: "تركيا ترى في "بي كا كا" تهديدا لأمنها القومي، ومن الطبيعي رفضها مشاركة هذه المنظمة في الحل السياسي بسوريا، أما روسيا فترغب في مشاركة باقي الشرائح الكردية في الحل السياسي، وبالطبع نستثني المجموعات الإرهابية".

وأمس الأربعاء، قال لافرينتيف: "لا يمكننا فهم التواجد العسكري للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في المنطقة تحت ذريعة مساعدة وحدات مسلحة كردية، والقتال ضد داعش".

وتابع: "هنالك نحو ألف و500 إرهابي من داعش في منطقة صغيرة على الحدود السورية – العراقية، مقابل نحو 60 ألف مسلح كردي، الولايات المتحدة تسوق ذرائع للبقاء في المنطقة".

واليوم الخميس، اختتمت اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات أستانة.

وقررت الدول الضامنة زيادة الجهود المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال انتهاكات الهدنة في المحافظة.