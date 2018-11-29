المعارضة السورية بعد "أستانة 11": لم يتضح بعد تاريخ إنشاء اللجنة الدستورية

أستانة/ سلن تميرز آر/ الخليج 365

قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانة أحمد طعمة، انه ليس من الواضح بعد متى سيتم إنشاء اللجنة الدستورية ومتى ستبدأ أعمالها، معرباً عن أمله أن يتم ذلك قريباً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المعارضة السورية اليوم، في ختام الجولة 11 لمباحثات "أستانة".

وأشار طعمة، الى أن الخطوات المتخذة باتجاه إيجاد حل للأزمة السورية "بطيئة جداً"، مؤكداً أن التوصل إلى حل للأزمة تمثل إرادة المعارضة.

ولفت إلى أن تركيا بذلت جهدا كبيراً لتهدئة الوضع في إدلب، ونفذت جميع التزاماتها في هذا الصدد.

من جانبه قال أيمن العاسمي المتحدث باسم وفد المعارضة، ان روسيا ساندت النظام في بسط سيطرته على حمص وغوطة دمشق الشرقية ودرعا.

وبين العاسمي أن النظام لم يطلق سراح المعتقلين الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم، لافتاً إلى أن المواطنين الذين يعيشون في المناطق التي انتزعها النظام من يد المعارضة فقدوا أوراقهم وثبوتياتهم ما حرمهم من حقوقهم كمواطنين.

وخلال حديثه رفع العاسمي صورة لطفل مجند في صفوف منظمة "ب ي د، بي كا كا" الإرهابية يبلغ من العمر 13 عاماً، لافتاً إلى أن تجنيد الأطفال يحدث في مناطق "ب ي د" المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي صورة أخرى أظهر طفلا يقاتل في صفوف حزب الله في سوريا، مشيراً إلى أن هناك الكثير من التشابة بين الميليشيات التابعة لإيران و"داعش".

وطالب عضو الوفد المفاوض ياسر عبد الرحيم، خلال حديثه في المؤتمر، المجتمع الدولي بإيقاف الجيش الإيراني والميليشيات التابعة له عن قتل الأطفال السوريين وإجراء تحقيق دولي عن قتل النظام لمسجونين وأسرى وأطفال.

ولفت عبد الرحيم إلى أن آلاف السجناء لدى النظام قابعين في السجون دون محاكمة، مثمناً الجهود التركية الساعية لإطلاق سراحهم.

واختتمت اليوم الخميس، اجتماعات الجولة الـ11 من محادثات الدول الضامنة في سوريا(تركيا وروسيا وإيران) الذي استمر يومين في العاصمة الكازاخية أستانة، لبحث وقف إطلاق النار في إدلب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور، والإفراج عن معتقلين.

