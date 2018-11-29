شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال محمد بن زايد والحربي بيوم الشهيد الإماراتي ؟ والان مع التفاصيل

علق الصحفي الإماراتي، جمال الحربي، اليوم الخميس، على يوم الشهيد الإماراتي.

وقال الحربي في تغريدة مقتضبة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "على الرغم من قلة عدد سكانها إلا أنها قدمت أكبر عدد من الشهداء في معركة الكرامة العربية".

وتابع:"30 نوفمبر من كل عام يومٌ تفخر فيه الامارات بتضحيات أبناءها البررة"

وكان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد قال:"شهداؤنا اﻷبرار.. ذكراهم ستبقى في وجداننا .. ويظل ذووهم في قلب الوطن واهتمامه ورعايته بما تحلوا به من صبر وعطاء وتضحية .. نستمد منهم دروس الوفاء والولاء والانتماء للوطن الغالي".

وتابع في تغريدات شهداء الوطن .. هم غرس جيل تخرج من مدرسة زايد .. فنشأ على حب الوطن والوفاء له والتمسك بالقيم الإماراتية اﻷصيلة.. هم خيرة شباب الوطن.. أثبتوا في ميادين الحق والواجب شجاعتهم وبسالتهم وقوة عزيمتهم.. تحية اعتزاز وفخر بهم جميعا.

وكان محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وأولياء العهود وذوو الشهداء والمدعوون شهدوا احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد في واحة الكرامة بأبوظبي.