شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: إصابة موظف جديد في البعثة الدبلوماسية بكوبا والان مع التفاصيل
وقالت وزارة الشؤون العالمية في بيان أمس الأربعاء: " حتى الآن، لم يرصد سبب المشاكل الصحية".
وأضاف البيان"اتخذ قرار يتيح للعاملين في السفارة بكوبا العودة لكندا إذا رغبوا في ذلك".
وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر سفر وفد من المسؤولين الحكوميين إلى كوبا "لتقييم كيفية الحد من المخاطر المحيطة بالدبلوماسيين".
ويشار إلى أن دبلوماسيين أمريكيين في كوبا عانوا من أعراض مماثلة غامضة في 2016.
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