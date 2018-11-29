شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: إصابة موظف جديد في البعثة الدبلوماسية بكوبا والان مع التفاصيل

قالت كندا أمس الأربعاء إن موظفاً في بعثتها الدبلوماسية بهافانا يخضع للعلاج، بعدما أصبح الموظف الـ13 ضمن أفراد البعثة الذي يعاني من مشاكل صحية "غير معتادة".

ومن بين المصابين، الذي عانوا من أعراض تشمل دواراً، وصداعاً، وعجزاً عن التركيز، دبلوماسيون يعملون بالسفارة الكندية في كوبا وبعض أقاربهم.

وقالت وزارة الشؤون العالمية في بيان أمس الأربعاء: " حتى الآن، لم يرصد سبب المشاكل الصحية".

وأضاف البيان"اتخذ قرار يتيح للعاملين في السفارة بكوبا العودة لكندا إذا رغبوا في ذلك".

وأشارت الوزارة إلى أنه من المقرر سفر وفد من المسؤولين الحكوميين إلى كوبا "لتقييم كيفية الحد من المخاطر المحيطة بالدبلوماسيين".

ويشار إلى أن دبلوماسيين أمريكيين في كوبا عانوا من أعراض مماثلة غامضة في 2016.