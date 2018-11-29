شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني يكشف عن "تطور خطير" أقدمت عليه المليشيا بشأن شركات الاتصالات والان مع التفاصيل

كشف وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن ما أسماه، اليوم الخميس، "تطور خطير"، موضحاً أن مليشيا الحوثي أجبرت شركات الاتصالات اليمنية على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجسس على مشتركيها "مكالماتهم، ورسائلهم"وذلك بهدف انتهاك الخصوصيات وتنفيذ حملات قمع واعتقال وقرصنة بريد وصفحات الناشطين على مواقع التواصل الالكتروني

وقال الإرياني، "مشتركين في شركات الاتصالات اشتكوا مؤخراً إن رسائلهم وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعرضت للقرصنة والتهكير من قبل المليشيا الحوثية بعد اجبار الشركات قطع ما يسمى بطائق "توأمة" لعدد من الأرقام التابعة لعدد من المشتركين،في انتهاك للقوانين اليمنية المنظمة لعمل تلك الشركات".

وبين أن "انصياع شركات الاتصالات لاملاءات المليشيا الحوثية في التجسس على مشتركيها يعرضها للمسائلة القانونية من المتضررين الذين قام عدد منهم بمقاضاتها،اضافة الى الدعم الذي لا زالت تقدمه تلك الشركات تحت مسميات(ضرائب،جمارك)وبخلاف التوجيهات الواضحة للحكومة الشرعية بتوريد تلك المبالغ للحكومة.