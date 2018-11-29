شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب 500 جنيه.. شاب يذبح أحد أبناء عمومته ويحرق جثته والان مع التفاصيل

في واقعة مروعة، شهدها الشارع المصري، أقدم شاب على ذبح أحد أبناء عمومته ،وقام بإحراق جثته لإخفاء ملامح جريمته البشعة، بسبب 500 جنيه مصري، أي مايعادل 100 ريال تقريبا.

ولم يستدل أهل القرية التي ألقيت فيها جثة المجني عليه، على معالم القتيل بعد أن شوهته النار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض الحادث بعد تلقيها بلاغا من المواطنين، وبالتحريات تبين أن الجثة تعود لشاب يدعى محمود، ويبلغ من العمر 31 عاما.

وبالتحقيق اعترف الجاني بجريمته، مؤكدا أن ابن عمه اقترض منه 500 جنيه منذ شهرين وحين طلب منه سدادها ماطل في الدفع ما أثار حفيظته لمروره بضائقة مادية.