شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الصوفي عن وفاة الجنوبية زهرة صالح؟ والان مع التفاصيل

علق الصحفي، نبيل الصوفي، اليوم الخميس، عن نبأ وفاة الجنوبية زهرة صالح. وقال الصوفي في تغريدة مقتضبة "رحم الله زهره صالح". وتابع:"النضال لأجل الجنوب كان شعارا لبسطاء الناس، اولئك لذين اقصتهم تقاليد دولة 22 مايو التي غرقتها صنعاء بالهلع". وأضاف:"وباسم الجنوب تماسك الالاف من الناس وصارت لحياتهم معنى وقيمة، واصبح علم الجنوب رمزا لانسانهم. وللاسف حتى اليوم لم تتفهم نخب دولة مايو الأمر".

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