شكرا لقرائتكم خبر عن ” قرقاش ” : الموقف العربي والخليجي والأمريكي تجاه السعودية واضح وإيجابي والان مع التفاصيل

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش، أن الموقف الأمريكي واضح في دعمه لاستقرار السعودية ورفضه لاستهدافها؛ كما إن الموقف العربي والخليجي أوضح؛ فالمملكة أساس لأي بناء عربي وخليجي سوي: ” وفي أمنها ونجاحها وازدهارها ضمان لنا جميعاً في منطقة ما زالت تعاني من الصدمات والأزمات. ”

وقال ” قرقاش ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” مقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ” وول ستريت جورنال ” والذي يعبر فيه عن دعم واشنطن الاستراتيجي للسعودية؛ في غاية الأهمية، ينتقد بومبيو المعايير المزدوجة والاستهداف السياسي للرياض، ويؤكد أهمية السعودية في قضايا المنطقة.. الموقف الأمريكي واضح وإيجابي. ”

وأضاف ” قرقاش ” موجهًا حديثه للقطريين: ” لعلها فرصة سانحة يسأل فيها المواطن القطري قيادته حول حكمة تسخير الإعلام القطري للهجوم المغرض على السعودية الشقيقة، وعن المصلحة القطرية في ذلك؛ بل وحول ضياع فرصة على الدوحة تسهل أزمتها، إنه غياب الحكمة وضياع البوصلة. “