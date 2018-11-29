شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من الآن.. جوجل لن تعرض روابط الويب لعدد من عمليات البحث والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحاول محرك بحث “جوجل” طرح ميزة جديدة لإعطاء إجابات واحدة للعديد من عمليات البحث، وهذا يعني أنه عندما يقوم المستخدم بإجراء طلب بحث على جوجل عبر الهاتف الذكي، سيجيب عملاق البحث مباشرةً دون إظهار روابط الويب التقليدية.

ووفقاً لما نشره موقع toi الهندي، فتم رصد هذه الميزة لأول مرة من قبل “سيرجي ألكو”، وقد أكدت جوجل أن الميزة قادمة بالفعل إلى محرك البحث، فيما قالت “داني سوليفان” المسؤول عن البحث في جوجل: “بالنسبة إلى الآلة الحاسبة ومحول الوحدات والتوقيت المحلى، فإننا نختبر عرضاً مكثفاً لزيادة سرعة وقت التحميل”، مضيفاً أن الأشخاص الذين يبحثون عن هذه الأدوات نادراً ما يستخدمون نتائج البحث الكاملة، ولكن النتائج ستظل متاحة لأولئك الذين يريدونهم عبر زر “إظهار كل النتائج”.

واستكمل حديثه: “لدينا ما يكفي من البيانات والمعلومات المرتجعة – التي نقدرها – لاستنتاج أن تجربة العرض المكثف يجب أن تتوقف في الوقت الحالي، وسيقوم الفريق بالنظر في تحسين متى وكيف تظهر”.

لذلك، لن تعرض جوجل نتائج البحث الأخرى عندما تكون واثقة من أنها تلبي تماماً طلب بحث المستخدم ولا تتطلب مزيداً من المعلومات لعرضها، ومع ذلك، في نهاية صفحة النتائج، سيكون هناك دائماً رابط “عرض كل النتائج” إذا كان المستخدم يريد المزيد من الإجابة على طلب البحث.