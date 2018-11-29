تخلص من إجهاد الشتاء في 4 خطوات

هل تكافح من أجل الخروج من السرير؟ تتثاءب باستمرار وتشرب عدة أكواب من القهوة لتتزود بالطاقة؟ إذاً أنت تعاني من إجهاد الشتاء.

وكشفت صحيفة الإندبندنت نقلا عن وزارة الصحة البريطانية أنه يمكن التغلب على هذه الأعراض في 4 خطوات بسيطة، نستعرضها لكم فيما يلي:





1. اخرج إلى أشعة الشمس

فقدان أشعة الشمس في الشتاء يمكن أن يعطل التوازن الحساس لإيقاعك اليومي، ويعرف أيضاً بالنوم ودورات الاستيقاظ.. هذا لأنه عندما يكون الجو مظلما بالخارج، ينتج الجسم المزيد من هرمون الميلاتونين، مما يجعلك تشعر بالنعاس.

افتح الستائر أثناء النهار واخرج وادخل إلى الضوء الطبيعي قدر الإمكان، حتى مجرد المشي السريع في وقت الغداء يمكن أن يعزز الطاقة ويقلل ضغط الدم ويحسن المزاج.





2. النوم النظيف

نعلم جميعا أن النوم القليل يجعلك تشعر بالانهيار في اليوم التالي، ولكن ربما يؤدي أيضا الإفراط في النوم خلال الشتاء إلى الشعور بالكسل الشديد في الصباح، قد يكون من المغري النوم عندما يكون الطقس باردا ومظلما في الخارج، ولكن يمكنك القيام ببعض العادات الصحية في وقت النوم.

اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الوقت تقريبا كل يوم لمدة ٨ ساعات دون عوائق في الليلة الواحدة، وتجنب الأجهزة الإلكترونية بساعة قبل النوم واخفض الكافيين في المساء.





3. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة في الصباح تؤدي إلى تدفق الشعور بالسعادةـ وإذا كنت لا تكف عن النوم على الأريكة بمجرد وصولك إلى المنزل، فإن التمارين الرياضية في وقت متأخر من بعد الظهر قد تساعد أيضا في تقليل التعب في المساء، ويمكن أيضا أن تحسن نومك.

إذا كان الجو شديد البرودة خارجا، أو كنت لا تحب الركض في الظلام، فحاول ممارسة التدريبات داخل المنزل أو في صالة رياضية.





4. طعام الموسم

بدلاً من تقوية طاقتك بفنجان من القهوة، حاول استبدالها بالأطعمة المغذية.. ابتعد عن السكريات لأنها ستمنحك شعورا بالطاقة لفترة قصيرة جدا.. تناول الشوفان في الصباح ليمدك بفيتامين ب الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة، وهو مصدر من الكربوهيدرات بطيئة الهضم لذلك ستشعر بالامتلاء لفترة أطول.

سمك السلمون في وقت الغداء يمدك بالأوميجا ٣ المضاد للالتهابات للحفاظ على تنبيه الدماغ، وتناول وجبات خفيفة من التوت يمدك بعدد من العناصر الغذائية للمساعدة في دعم عملية الطاقة خاصة في فترة ما بعد الظهيرة.

