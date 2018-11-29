في تصعيد جديد للأزمة مع أوكرانيا.. روسيا تعتزم نشر "إس 400" بالقرم

أكد فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن بلاده تعتزم نشر مزيد من صواريخ "إس-400" أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا، بسبب احتجاز 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد طواقمها.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن فاديم استافييف قوله: "إن كتيبة من صواريخ إس-400 ستنقل إلى القرم قريبا وستصبح جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام".



وتنشر روسيا باستمرار العتاد العسكري الجديد في القرم منذ أن ضمتها من أوكرانيا عام 2014، وجاء إعلان روسيا نشر الصواريخ في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع كييف بشأن مواجهة يوم الأحد.

وكانت سفينة تابعة للبحرية الروسية، وهي كاسحة الألغام "فايس-أدميرال زاخارين"، تحركت من البحر الأسود تجاه بحر آزوف الأربعاء.

ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ واقعة الأحد، فيما أعلنت أوكرانيا الأحكام العرفية في بعض أجزاء البلاد بعد الاستيلاء على سفنها قائلة إنها تخشى من غزو روسي محتمل.

ويرجح أن يكون نشر الصواريخ مخططا له منذ فترة طويلة، لكن توقيت الإعلان عنه بدا أنه يهدف إلى توجيه رسالة إلى أوكرانيا والغرب، مفادها بأن روسيا جادة في الدفاع عما تعتبرها أراضيها ومياهها.