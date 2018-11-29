في لبنان.. لا أمل قريبًا في تشكيل الحكومة و11 مليار دولار «فاتورة التأخير»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

لم تزل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان تراوح مكانها، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية هناك.

الحكومة التي طال انتظارها ربما لن تر النور قريبًا، فكل طرف متمسك برأيه، ولا جديد في مسألة التوافق.

ورغم الدعوات المتكررة التي أطلقها رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون للانتهاء من أزمة الحكومة، إلا أن الكثيرين أكدوا ضلوعه في الأمر، وأنه السبب الرئيسي في الأزمة المشتعلة.

أزمة اقتصادية

ونقلت وسائل إعلامية عن مسئولين كبار في البنك الدولي قولهم، إن لبنان يفقد القوة الدافعة في مسعاه لتشكيل حكومة وإصلاح مالية الدولة، وهو ما يضع في خطر تعهدات استثمارية من المانحين بمليارات الدولارات.

وتولي حكومة جديدة السلطة ضروري قبل أي تحركات باتجاه إصلاح المالية العامة التي قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن لبنان في حاجة ماسة إليها لوضع الدين العام في مسار مستدام.

وهناك أكثر من 11 مليار دولار من أموال المانحين الدوليين مشروطة أيضا بالتزام ملموس بالإصلاح الاقتصادي.

وقال ساروج كومار جها المدير الاقليمي للبنك الدولي إن لبنان لم يعد لديه متسع من الوقت للحصول على التمويل، بالنظر إلى الدول الكثيرة الأخرى التي تحتاج إلى استثمارات.

وأضاف قائلا "بشكل عام يوجد شعور، حتى في هذه المدينة، بين المانحين والسفراء بأننا نفقد الزخم".

ومتحدثا في مكتب البنك الدولي في بيروت، قال جها "إذا لم يتحركوا سريعا... سيبدأ (المانحون) بتحريك الكثير من هذه الموارد إلى أماكن أخرى. الخطر حقيقي جدا".

وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي كان يقف إلى جوار جها "نحن كبنك نعتقد أن لبنان يحتاج أن يبذل جهودا".

ويعاني لبنان من ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند 150 في المئة، كما يعاني تباطؤا في النمو الاقتصادي وما سماه صندوق النقد الدولي مواطن ضعف متزايدة في نظامه المالي.

وفي أكتوبر، قال البنك الدولي إن منحى المخاطر في لبنان يتزايد بشكل حاد، وخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 إلى 1 بالمئة من 2 بالمئة.

وقال بلحاج إن أداء لبنان سيئ مقارنة مع دول أخرى في المنطقة تواجه صعوبات مثل المغرب وتونس ومصر.

وأضاف قائلا "نحن على تواصل مع كل من هذه البلاد ونرى مستوى للالتزام من الحكومات... والقطاع الخاص... نحن لا نرى نفس المستوى هنا".

وتعهد البنك الدولي بتقديم 2.2 مليار دولار لمشاريع في لبنان بما في ذلك قطاع النقل وخلق الوظائف. لكن حوالي 800 مليون دولار غير مستخدمة بانتظار موافقة الحكومة ويتعين على لبنان أن يدفع "رسوم التزام".

لا حل قريب

أكد عضو "كتلة المستقبل" اللبنانية، النائب محمد القرعاوي، أن تشكيل حكومة بلاده سوف يطول لأن العقدة المفتعلة ما زالت قائمة ولا مؤشرات لحلها حتى الساعة.

وأشار إلى أن تدخل حزب الله كطرف ثالث في تشكيل الحكومة، إلى جانب الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعتبر خرقا لاتفاق الطائف.

وأضاف القرعاوي، في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه لا معنى لأي كلام عن وساطات واتصالات تجري في الكواليس السياسية للخروج من هذه الأزمة دون أن يسلم حزب الله أسماء وزرائه إلى الحريري المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية.

وشدد على أنّ الحريري لن يعتذر والدستور يمنحه صلاحيات تجعله يأخذ وقته لتشكيل حكومته بفريق منسجم اقتصاديًا لمواجهة المشكلات التي يعاني منها البلد، وبالأخص الاستفادة من مقررات مؤتمر سيدر.

وقال النائب اللبناني "مسألة الهيمنة على الحكومة لن تمر، والرئيس ميشال عون والحريري هما اللذان يشكلان الحكومة ولا يمكن إضافة طرف ثالث في هذه المسألة، لأنّ في ذلك ضربًا للطائف، وتعدّيًا على صلاحيات رئيس الحكومة.

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تحذيرات عون

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة المزيد من الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.

وتعثرت جهود رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لتشكيل الحكومة بعد مرور أكثر من ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية في ظل التنافس المحموم بين الفصائل السياسية على الحقائب الوزارية.

ويتعين تشكيل حكومة جديدة قبل أن يشرع لبنان في إصلاحات مالية كبرى قال صندوق النقد الدولي في يونيو إن هناك حاجة ماسة لها لعلاج مسألة ديون البلاد.

وقال عون "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة وهي ليست فريدة من نوعها وسبق أن عاشها سابقا وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه وتحول دون إمكانات الإنتاج".

وشدد الرئيس اللبناني على أن التصدي للأزمة الاقتصادية أولوية بالنسبة للبلاد، وطالب جميع المسؤولين والأحزاب في لبنان بتنحية مصالحهم الشخصية جانبا والعمل بمسؤولية لصالح الشعب اللبناني.

وكان الحريري قد اتهم صراحة حزب الله بعرقلة تشكيل الحكومة من خلال محاولته التدخل في عمل رئيس الوزراء المكلف.

عقبة التمثيل

للمرة الرابعة أعلن الحريري عن قرب تشكيل حكومة لبنانية، لكن تلك المرة أقر الرجل مؤكدا قرب التشكيل.

وبعد انتخابات نيابية شهدتها البلاد، طلب الرئيس، ميشال عون، قبل 6 أشهر، تحديدا في مايو الماضي، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل"، تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يتم وسط تبادل اتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.

وقبل فترة، قال رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية سيتم في غضون أيام قليلة.

وبعدها أعرب الحريري عن تفاجئه بتمسك الرئيس عون بحقيبة "العدل" لصالح تياره "الوطني الحر"، بعد أن أبدى مرونة بمنحها لحزب "القوات اللبنانية".

كما يطالب "حزب الله" بتمثيل النواب السّنة المقربين منه والمعارضين للحريري في الحكومة.

ويشير متابعون أن السجال حول حقيبة "العدل" حسم لصالح "عون"، فيما يعمل الحريري على تأمين حقيبة بديلة لـ"القوات"، يتوقع أن تكون من حصة تياره.

اتهام حزب الله

اتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري "حزب الله" بتعطيل تشكيل الحكومة، مشددا على عدم القبول بتخريب اتفاق الطائف والتعدي على صلاحيات كل من رئيسي الدولة والحكومة في لبنان.

وقال الحريري خلال مؤتمر صحفي: "لا يمكن القبول بطغيان أي فئة على السنة في لبنان"، مضيفا: "ليس صحيحا أنني أريد احتكار التمثيل السني، هناك سني يسميه رئيس الجمهورية، وآخر اتفقت معه مع الرئيس ميقاتي، وأعلم أن هناك تمثيلا خارج تيار المستقبل، وفي الانتخابات السابقة كان لدى المستقبل كل النواب السنة وأعطينا رئيس الجمهورية وزيرا سنيا".

وأكد أن "(حزب الله) هو من تكلم عن فتنة سنية شيعية، وأنا لا أشكك بنية (حزب الله)، ولكن مشكلة سنة 8 آذار مفتعلة، كنت واضحا بموقفي منذ البداية، وليس (حزب الله) من يقرر من أمثل في الحكومة".

وقال إنه "لا يحق لأحد يحتكر طائفة أن يتهم الآخرين باحتكار طائفة ما"، مؤكدا أنه من يريد "العمل لمصلحة الوطن يجب أن ينفتح على الجميع".

أزمة جديدة

السياسي اللبناني رياض عيسى قال إن الجميع يعتقدون بأن الحكومة العتيدة من المفترض أن تبصر النور خلال أيام إذا لم نقل خلال ساعات، خاصة بعد تذليل عقبة تمثيل حزب القوات اللبنانية حيث صرح الدكتور سمير جعجع بموافقة القوات اللبنانية على اقتراح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتمثيل القوات بأربعة وزراء.

وأضاف لـ "مصر العربية" أنه بعد حل عقدة حزب القوات برزت على الواجهة عقد تمثيل النواب السنة المعارضين لرئيس الحكومة المكلف والمحسوبين بالسياسة على فريق حزب الله و٨ آذار.

وأردف: "سبق للرئيس الحريري أن رفض تمثيلهم كونهم لا يمثلون حزب سياسي إنما تلاقي مصالح، وأكد على رفضه الخوض في هذا النقاش لعدم إمكانية التخلي عن مقعد سني بعد أن تمت الموافقة على تسمية أحد الوزراء السنة من حصة رئيس الجمهورية.

عون وحزب الله

ومن جانبه قال طارق سكرية، عميد ركن متقاعد بالجيش اللبناني، إن الرئيس ميشال عون السبب الرئيسي بجانب جزب الله في تأخر تشكيل الحكومة.

وأكد لـ "مصر العربية" أن هناك عقدة جديدة ظهرت بعد إعلان الحريري قرب الانتهاء من تشكيل الحكومة، تتمثل في مطالبة حزب الله بوزير سني محسوب عليهم في الحكومة الجديدة.

وأضاف سكرية أن طلب حزب الله ربما جاء ردًا من إيران على العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى إمكانية الوصول إلى حل لهذه العقدة خلال أيام.

وأردف: "منذ تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة، فإن القرار بتشكيلها يخضع لتدخلات دول خارجية، وعلى رأسها إيران والسعودية، إيران بتأثيرها الكامل على الشيعة، وخاصة حزب الله، والسعودية بتأثيرها الكبير على قرار الرئيس الحريري".

العسكري اللبناني أكد أن محاولة رئيس الجمهورية الماروني العماد عون استرجاع صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني في تشكيل الحكومة شكل أزمة جديدة، فبعد أن كان رئيس الجمهورية الماروني هو الحاكم المطلق للبنان قبل اتفاق الطائف، يعين الوزراء، ويختار منهم رئيسًا، ويقيل الوزراء والوزارة، أصبح الدور الأول في تشكيل الحكومة بعد اتفاق الطائف لرئيس الوزراء وبالتشاور مع رئيس الجمهورية.

وعن السبب في طلب الرئيس اللبناني، قال: "العماد عون وقف ضد اتفاق الطائف الذي أصبح دستورًا للبنان، فإنه بذل ويبذل قصارى جهده لاستعادة دور الموارنة ودوره القديم، من خلال ممارسات جديدة يحاول الموارنة عامة تحويلها إلى أعراف، كأن يطالب بعدد من الوزراء له بصفته رئيسًا للجمهورية، وهذا مخالف للدستور اللبنان".

وتابع: "وصلنا إلى هذه المرحلة، بعد مخاض طويل تجاوز الخمسة أشهر نام اللبنانيون على خبر اتفاق الجميع على توزيع الحصص والمغانم بين المذاهب، بعد تحجيم حصة سمير جعجع إلى الحد الأدنى، وقبول جعجع ذلك على مضض بضغط سعودي عليه".

وعن عراقيل حزب الله الجديدة، أضاف: "ظهرت عقدة جديدة لم تكن بالحسبان، حزب الله يريد وزيرًا سنيًا له في الحكومة من النواب السنة المحسوبين على سوريا وإيران، وهم لا ينتمون إلى تكتل مستقل، بل قام حزب الله بلمهم وتجميعهم من غالبية الدوائر الانتخابية في لبنان وشكل منهم كتلة مصطنعة، وقد رفض حزب الله تسليم الحريري لائحة بأسماء وزرائه الذين سينضمون للحكومة الجديدة ما لم يتم توزير نائب سني خاضع له".