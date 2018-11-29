"الجهني": منخفض جوي بطريقه للمملكة محمَّلاً بالأمطار الغزيرة خلال 24 ساعة

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

قال زياد الجهني، الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، لـ"سبق" إنه وفقًا لآخر البيانات المناخية العالمية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية، من المتوقع بداية ذروة حالة عدم الاستقرار على شمال غرب السعودية وشمالها.

وأوضح "الجهني" أن الحالة تشمل تبوك والحدود الشمالية وحائل والجوف، ثم تنتقل الغزارة إلى منطقة المدينة، بما فيها السواحل، وتمتد لغرب القصيم، ثم منطقة مكة سواحلها ومرتفعاتها بعد 24 ساعة من الآن مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وهطول حبات البَرَد، وتستمر يومين بمشيئة الله.

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مقدم بواسطة: عين حائل



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وأضاف بأن الحالة خريفية وسمية بامتياز، ناتجة من اقتراب كتلة باردة علوية "منخفض جوي"، يعمل على استثارة الرياح ومصادر الرطوبة، وذلك يومَي الجمعة والسبت؛ وهو ما يساعد على عملية الرفع والتصعيد للرياح الرطبة القادمة من بحر العرب، وبناء سُحب غزيرة المطر بمشيئة الله مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وانخفاض درجات الحرارة، واستمرار الأمطار ساعات عدة.

وأردف: تبدأ الحالة ليل الخميس، وذروتها يومَي الجمعة والسبت، وتتجه أفضلية المعطيات المناخية بعد تحديثات الليلة نحو (منطقة تبوك، المدينة، ينبع، تيماء، خيبر، أملج، الوجه، مهد الذهب، القصيم خاصة غربها، عقلة الصقور وما حولها، حائل، طريف، القريات، عرعر، الجوف، مكة، وما بين رابغ إلى جدة) بمشيئة الله.

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واختتم "الجهني" بالقول: الحالات الممطرة مستمرة طيلة الموسم، ولن تكون هناك فترة انقطاع طويلة بسبب نشاط ظاهرة النينيو المناخية التي تعمل على دعم منطقتنا برطوبة المحيطات والبحار بقدرة الله. ومن المتوقع أن تستقبل المنطقة أول موجة باردة خلال أسبوعين من الآن، خاصة مع بداية مربعانية الشتاء التي توافق اليوم السابع من ديسمبر القادم، وهو بداية الشتاء الفعلي في شمال الكرة الأرضية؛ إذ من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وتتقدم الثلوج نحو السعودية قادمة من أوروبا.

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