دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي معالجات AMD Ryzen 7 2700X و Intel Core i7-8700k وجها لوجه

وضعنا المعالجات الرئيسية من الجيل الأخير من إنتل وأيه إم دي وجها لوجه لنرى أي واحد يجب أن تشتريه لجهازك القادم.

لا ينكر أحدنا وجود المعركة التنافسيّة بين عملاقيّ المعالجات المركزيّة، شركتيّ Intel و AMD. حيث تتجدد هذه المعركة بآخر المعالجات التي اصدارها مؤخرًا من قبل الطرفيّن. فهاي هي شركة Intel تصدر معالجاتها من الجيل الثامن الذي يمتاز بمعماريّة Coffee Lake، بينما قامت AMD باصدار سلسلة معالجات Ryzen 2. وإن المنافسة بين هذه المعالجات تعد الأحمى وطيسًا منذ سنين عدّة، وعليه، سأتكلم اليوم عن معالج Intel Core i7-8700k وكذلك Ryzen 7 2700x، الى جانب مقارنة الاثنين ببعضهما البعض بطبيعة الحال.

هل حقًّا الخبرة تفوز دائمًا على الطّموح؟

بدايةً، لا بدّ من مدح معالجات Ryzen الأولى التي جسّدت، بحق، خطوةً ضخمة لشركة AMD عند اصدارها العام السابق. وها هي شركة AMD تعود من جديد لتقدّم معالجات Ryzen 2، في مواجهةٍ قويّة مع منافستها الشّرسة Intel لحصد لقب أفضل معالجٍ مركزيّ للمستهلك، ويجدر الذكر بأنّ معالج Ryzen 7 2700X سيكون الأبرز من بين معالجات السلسلة الجديدة، أي Ryzen 2.

وفي الجانب الآخر، قامت Intel بصنع حضورٍ ملحوظٍ لها من خلال اصدار الجيل الثامن من معالجات معماريّة Coffee Lake، كما رفعت من عدد الأنّوية المتوافرة فيها، في ردٍ واضح وصارخ على تفوق AMD السابق من هذا الجانب في معالجات Ryzen بشكلٍ عام. ونتيجةً لذلك، قامت شركة Intel بتصدر الأسواق بالمعالج الجديد Core i7-8700k، لكن هذا لا يبطل حقيقة تقلص الفجوة ما بين AMD و Intel.

الأسعار عامل مهم:

يمكن التحصّل على معالج i7-8700k بسعر يصل الى حوالي 350 دولارًا على موقع Amazon، في حين يقل هذا السعر بالنسبة لمعالج Ryzen 7 2700X، الذي يصل الى حوالي 319 دولارًا في ذات الموقع.

ما هي الفروق الأساسيّة بين المعالجيّن؟

بدايةً، لا بد من التنويه الى أن معالج الـ i7-8700k يسّمح لمستخدمه بكسر السرعة، في حين أن المعالج العاديّ، أي i7-8700 يبقى ضمن سرعةٍ معيّنة لا يمكن كسرها. وبمعنى آخر، يجب على المستخدم دفع المزيد من المال مقابل التّحصل على امكانيّة سكر سرعة معالجه الجديد، بينما لم تنتهج شركة AMD هذا النّهج، بحيث توفر امكانيّة كسر سرعة معالج Ryzen 7 2700 دون الحاجة لأيّ زيادةٍ في السعر للتحصل على اصدارٍ آخر من المعالج يتيح كسر السّرعة.

يمتاز معالج 2700X بسرعة Clock أعلى من ذاك الأوّل، كما أنه يرفق مع مبردٍ أفضل من ذاك المبرد الذي يأتي مع Ryzen 2700. وبصراحة، أرى أنّ مبرد معالج Ryzen 7 2700X ، والمسمى Wraith Prism، يستحق دفع المزيد من المال لأجل الحصول عليّه وذلك لأدائه التبريديّ الجيّد.

وبالرغم من هذه الفروق، يظل معالج Ryzen 2700 قابلًا لكسر السّرعة، على النقيض من ما قدمته شركة Intel، كما أنه يستهلك معدلًا أقل من الطاقة / الكهرباء، الى جانب درجة حرارته الأكثر انخفاضًا من أخيه 2700X، وطبعًا، مستوى أداء أقل بقليل.

نظرة على المواصفات العامة التي تلعب دورا رئيسيا في معرفة الأداء.

ما يلي مقارنة بين أداء معالجيّ Intel Core i7-8700K و Ryzen 7 2700X :

Intel Core i7-8700k AMD Ryzen 7 2700x السعر 350 دولارًا 319 دولارًا الأنّوية / Threads 6/12 8/16 سرعة الـ Base Clock 3.7GHz 3.7GHz أقصى سرعة عند الكسر 4.7GHz 4.3GHz الـ Cache 12MB 16MB استهلاك الطاقة 95 واط 105 واط المبرّد لا يوجد (يتم شرائه منفصلًا) مبرّد Wraith Prism

إن الفرق الأكثر ملاحظةً يتمثل في سرعة الـ Clock وعدد الأنويّة والـ Threads.

كما أن معالج Ryzen 7 2700X يأتي مع مبرد Wraith Prism، الأمر الذي تتفوق فيه AMD اذا ما تعلّق الأمر بالسعر، لا سيما وأن هذا المبرد آنف الذكر يلقى استحسان الكثيرين على نطاقٍ واسع. في حين لا ترفق شركة Intel مبردًا خاصًا مع معالجها الجديد، حيث يتم شرائه مقابل زيادةٍ في الثمن الأصليّ المذكور سابقًا.

وما سبق يعني يعني أنّ معالج Intel قد يكون أنّسب في مجال الألعاب التي تفضل الأنوية الأقل، لكن ذات القوّة الأكبر في ذات الوقت. بينما برامج التحرير والبثوث المباشرة تفضل عدد الأنوية الكثير وذلك لزيادة سرعة معالجة البيانات، الأمر الذي يتفوق فيه معالج AMD. لكن لا يعني ذلك عدم جدوى الإثنين في كلا المجاليّن. وعلاوةً على ما سبق، يجب التويه الى أنّ معالج Intel يتطلب مستوىً أقل من الطاقة من منافسه، كما أنه يحوي 12Mb من الـ Cache من مستوى 3، فيحن ترتفع هذه السّعة في معالج AMD ليصل الى 16MB.

في البداية، من المهّم جدًّا أن تعرف مفهوم كسر السّرعة!

كل معالج له طاقة خاصّة به إفتراضيّة يعمل بها، لكن غالبيّة المعالجات لا تعمل بالطّاقة القصوى لها، بحيث يمكنك الوصول لتلك السّرعة إذا قمت بكسر سرعة المعالج الإفتراضيّة لكن يجب أن يكون هناك نظام تبريد قوّي جدًا لكي لا تحدث مشاكل بسبب الحرارة الزائدة النّاتجة من زيادة السّرعة. طبعًا كل معالج له إعدادات حسّاسة يمكنك التّحكم بها عن طريق نافذة Bios الخاصّة بلوحة الأمّ الّتي بدورها ستعلب دور كبير في هذه العمليّة. حذاري أن تغيّر شيءّ إن كنت لا تعرف ما يجب القيام به! خطوة واحدة بسيطة خاطئة تتسبّب في كارثة.

في هذا الجانب يبرز الفرق بصورةٍ جليّة. فمثلاً، لنفترض بأنّ المستخدم لا يخطط الى استعمال المبردّات العاديّة، الأمر الذي سيمكّنه من التعمق في مجال كسر السرعة. حيث أنه يمكن لهذه السرعة أن تصل الى 5GHz بكل سلاسة عند كسر سرعة معالج i7-8700k. وعليه، يجب القوّل بأن معالج i7-8700k يعدّ الخيار الأمّثل لهواة كسر السرعة.

إن كان مجال المستخدم متَّجهًا في طريق برامج التصميم والتحرير والانتاج وما شابهاها، فإن سرعة معالجة البيانات التي يوفرها معالج 2700X تجعله، بسهولة، خيارًا أفضل بكثيرٍ من معالج i7-8700k، في حين أن هذا الأخير يتفوق على ألأوّل في مجال الألعاب، لا سيما على معدل تحديث 60Hz ودقة وضوح 1080p. لكن يظل معالج Intel قادرًا على تحمل كافة البرامج سابقة الذكر، من حيث التحرير والمعالجة، الى أن معالج Ryzen يتفوق بصورةٍ ملحوظة الى حدٍ معيّن.

وبما أنّ النتائج متقاربة الى حدٍ ما، سأضطر الى طرح ورقة السعر على الطاولة. حيث يتفوق في هذا الجانب، كما أسلفت سابقًا، معالج Ryzen 7 2700X، ناهيك عن ارفاق مبردٍ هوائيّ معه مع سرعه الأقل مقارنةً مع معالج i7-8700k الذي يفتقر لمعالجٍ هوائيّ مقابل السّعر الأصليّ. ومن البديهي، يتفوق معالج Ryzen في هذه الحالة بطبيعة الحال.

لكن إن كان المستخدم من هواة المبردات الضّخمة خاصة المائيّة منها، فلا ضرر في الحصول على معالج i7 8700-k الذي سيستفيد منه المستخدم في هذه الحالة اذا ما قرر كسر سرعته

وفي النهايّة، لا بدّ من القوّل بأنّ الحصول على واحدٍ من هذه المعالجات لا يعني فقدان كثيرٍ من مزايا الآخر، حيث أرى أن كلا الشركتين قد قدمتا منتجاتٍ رائعة قادرة على الاستمرار على مدار السنوات المقبلة. المزيد:

معالجات AMD Ryzen 7 2700X و Intel Core i7-8700k وجها لوجه

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