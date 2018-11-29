اختيار (ملكة الاغراء) العالمية شخصية رئيسية لمهرجان الفيلم الأوروبي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت السفيرة الفرنسية بالخرطوم امانويل بلاتمان عن الشخصية الرئيسية للنسخة العاشرة لمهرجان الفيلم الأوروبي بالسودان معددة اسباب اختيارها حيث ذكرت انها الممثلة الايطالية صوفيا لورين التي كانت نجمة السينما العالمية في حقبة الستينيات من القرن الماضي والتي نالت لقب ملكة الاغراء حسب مواقع الكترونية.

وذكرت بلاتمان بان اختيار النجمة صوفيا كان اختيارا ايجابيا كونه يسهم في تعزيز دور المرأة في الحياة وصولا للمساوة مع الرجل مضيفة بان صوفيا شخصية تجمع كل الصفات التي تؤهلها لذلك فهي امرأة جميلة وذكية وبها كل الصفات التي نتمناها ان نجدها في النساء الاخريات مشيرة الى انها تشارك في عدد من افلام المهرجان.

واوضحت السفيرة الفرنسية بان النسخة العاشرة من مهرجان الفيلم الأوروبي ستقوم بعرض 26فيلم اروبي منها 18 فيلما فرنسيا سيتم عرضها في مواقع مختلفة في الخرطوم منها المركز الثقافي الفرنسي ومركز الفيصل الثقافي والسفارة الاسبانية وكلية كمبوني.