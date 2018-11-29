مطرب يطالب ب (ربع مليار) لإحياء حفل رأس السنة..!

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شهاب محمد - الخرطوم - فنانة شهيرة
الخليج 365 :
كشف متعهد حفلات معروف عن اتجاهه لإلغاء حفل رأس السنة الذي كان من المؤمل أن يحييه مطرب شاب مشهور بإحدى صالات الخرطوم المعروفة .
ويعود السبب حسب مقربين للمتعهد إلى أن المطرب طلب عداداً قدره ربع مليار جنيه (250) الشيء الذي جعل قيام الحفل أمراً صعباً بحسب صحيفة السوداني ، بسبب أن التذكرة ستكون بعيدة عن متناول الكثيرين ، وخوفاً من فشل الحفل قرر المتعهد إلغاء الحفل أو استبداله بآخر .
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