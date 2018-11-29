الشاعرالكبير التجاني حاج موسى يكشف سر الأغنية الخالدة

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الخليج 365 :
قال الشاعر الأستاذ التجاني حاج موسى أن رسالة الفن الغنائي مستمدة من القيم السمحة ، التي تدعو للمحبة والإلفة والسلام ، وأن ما يحمله الفن السوداني من مضامين يسهم بقدر كبير في تعزيز الروابط الاجتماعية وتقديسها ، وأضاف التيجاني في حديثه حول دور الغناء في معالجة المشاكل الاجتماعية .
أنه كتب أغنية (أمي الله يسلمك) ، عندما كان طالباً بالجامعة تقديراً لوالدته ، وأحسن الفنان ترباس في توصيلها للناس وصارت شعاراً للتعبير عن محبة الناس للأمهات وكشف التيجاني سر انزعاج والدته بسبب الأغنية ، لأن الناس أصبحوا يلاحقونها بالتعليقات أينما ذهبت ، ويشيرون إليها (دي دار السلام الكتبو فيها الأغنية) ، وأكد التجاني اعتزازه بالكتابة لأمه ، ولكل الأمهات مؤكداً أن ذلك واجب تحتمه آداب الدين والإنسانية التي أرسى لها الدين الحنيف .
وقال التيجاني: إن بث الأغاني عبر الأجهزة المختلفة له تأثيره الإيجابي على الناس ، لأنه يغير أمزجتهم ويلطفها مجدداً التأمين على إسهام الغناء في إرساء القيم النبيلة ونشرها بين الناس ، وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن هناك كلمات تتضمنها الأغاني مؤثرة بشكل إيجابي ، لذلك يكون لها دورها الفاعل في تخفيف الإشكالات الاجتماعية وغيرها .
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