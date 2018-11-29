رئيس الوزراء السوداني يعترف لأول مرة بأن البنزين المنتج في مصفاة الخرطوم لا يكفي البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف رئيس الوزراء السوداني معتز موسى لأول مرة عن عجز يواجه السودان في البنزين حيث كان يعتقد أن الإنتاج المحلي يكفي حاجة البلاد، إلا أنه أوضح أن السودان قام بإستيراد بنزين من الخارج.

وقال معتز في تدوينة على موقع تويتر مساء الأربعاء بحسب ما نقلت عنه صحيفة كوش نيوز (بحمد الله بدء ضخ البنزين من بورتسودان. احتياج السودان حوالي 4000 طن في اليوم. تنتج المصفاة 3200 طن ، استوردنا ما يغطي الحاجة ومتوفر في بورتسودان. تبذل جهود ادارية حثيثة لتحقيق الوفرة في كل محطات الوقود. بالتوفيق).

ويشير محرر كوش نيوز أن الخرطوم وعدد من ولايات السودان تعاني من شح الوقود في البنزين والجازولين حيث إمتدت الصفوف أمام محطات الوقود في الأيام الماضية مما شكل معاناة كبيرة للمواطنين.