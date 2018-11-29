وزير النفط يكشف عن سبب أزمة الوقود الاخيرة بالبلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف وزير النفط والمعادن “أزهري عبدالقادر” أن أزمة البنزين الحالية مؤقتة وسببها عطل بمصفاة الجيلي تمت معالجته، وأكد أن الوزارة تضخ (3) ألاف طن من البنزين يومياً بالعاصمة بينما لا يتجاوز الاستهلاك (2700) طن . وأقر الوزير وبحسب صحيفة المجهر، بصعوبات تواجهها الحكومة في توفير النقد الأجنبي لشراء (3) بواخر جازولين شهرياً بقية (110) ملايين دولار .

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