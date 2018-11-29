اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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الخليج 365 :
نستعرض لكم اسعارالعملات الاجنبية صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي .
29/11/2018
|العملة
|شراء
|بيع
|متوسط
|
الدولار
|
47.5000
|
47.7375
|
47.6188
|
الين الياباني
|
0.4193
|
0.4214
|
0.4203
|
الجنيه الاسترليني
|
61.0069
|
61.3119
|
61.1594
|
الفرنك السويسري
|
47.8850
|
48.1244
|
48.0047
|
الدولار الكندي
|
35.8045
|
35.9835
|
35.8940
|
كرونة السويدية
|
5.2636
|
5.2899
|
5.2768
|
الكرونة النرويجية
|
5.5604
|
5.5882
|
5.5743
|
الكرون الدنماركي
|
7.2466
|
7.2828
|
7.2647
|
الدينار الكويتي
|
155.3811
|
156.1580
|
155.7696
|
الريال السعودي
|
12.6616
|
12.7249
|
12.6933
|
الدرهم الاماراتي
|
12.9333
|
12.9980
|
12.9656
|
الريال القطري
|
13.0448
|
13.1100
|
13.0774
|
الدينار البحريني
|
126.0281
|
126.6582
|
126.3432
|
ريال عماني
|
123.3766
|
123.9935
|
123.6850
|
الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|
64.5806
|
64.9230
|
64.7518
|
الدولار الحسابي (مصر)
|
3.4306
|
3.4725
|
3.4515
|
اليورو
|
54.0954
|
54.3659
|
54.2306
|
XAR
|
1871.0465
|
1880.6012
|
1875.8238
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