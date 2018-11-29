اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : نستعرض لكم اسعارالعملات الاجنبية صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي . 29/11/2018 العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4193 0.4214 0.4203 الجنيه الاسترليني 61.0069 61.3119 61.1594 الفرنك السويسري 47.8850 48.1244 48.0047 الدولار الكندي 35.8045 35.9835 35.8940 كرونة السويدية 5.2636 5.2899 5.2768 الكرونة النرويجية 5.5604 5.5882 5.5743 الكرون الدنماركي 7.2466 7.2828 7.2647 الدينار الكويتي 155.3811 156.1580 155.7696 الريال السعودي 12.6616 12.7249 12.6933 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0448 13.1100 13.0774 الدينار البحريني 126.0281 126.6582 126.3432 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.6850 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.0954 54.3659 54.2306 XAR 1871.0465 1880.6012 1875.8238

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