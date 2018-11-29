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اسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الخميس

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شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

نستعرض لكم اسعارالعملات الاجنبية صباح اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018م عند بدء التعاملات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني والتي تحدده لجنة صناع السوق في بنك السودان المركزي .

29/11/2018

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4193

0.4214

0.4203

الجنيه الاسترليني

61.0069

61.3119

61.1594

الفرنك السويسري

47.8850

48.1244

48.0047

الدولار الكندي

35.8045

35.9835

35.8940

كرونة السويدية

5.2636

5.2899

5.2768

الكرونة النرويجية

5.5604

5.5882

5.5743

الكرون الدنماركي

7.2466

7.2828

7.2647

الدينار الكويتي

155.3811

156.1580

155.7696

الريال السعودي

12.6616

12.7249

12.6933

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0448

13.1100

13.0774

الدينار البحريني

126.0281

126.6582

126.3432

ريال عماني

123.3766

123.9935

123.6850

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.0954

54.3659

54.2306

XAR

1871.0465

1880.6012

1875.8238

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