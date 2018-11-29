قلق المريخ وشبح الخروج من البطولة الأفريقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تصدّر انتصار المريخ “المخيف” على فايبرز الأوغندي في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا معظم الصحف الرياضية الصادرة اليوم”الخميس”.

وقالت صحيفة قوون في عددها اليوم إن جماهير الهلال سعيدة بالفوز الكبير الذي حققه فريقها على الجيش الزنزباري لكن الأمر كان مغايرًا لدى الند التقليدي بفوزه المخيف على الأفاعي الأوغندية.

وأوضحت الصحيفة أن المريخ أقلق جماهيره وبث الخوف في نفوسهم قبل لقاء الإياب، وأن الفريق بات مهدد بالخروج من البطولة الأفريقية، وأشارت إلى أن المريخ يخشى من “لدغة” الأفاعي في لقاء الإياب بأوغندا.

وأبرزت قوون في عددها اليوم عودة قائد الفريق بشة إلى التدريبات، وأشارت إلى أنه خضع لتدريبات بدنية خاصة تحت إِشراف المعد البدني فتحي بشير.

ووصفت صحيفة الصدى الفوز الذي حققه المريخ على فايبرز الأوغندي”الأربعاء” بالباهت، وأشارت إلى أن المريخ ينتظره المجهول في أوغندا عندما ينازل الأفاعي ، وقالت الصحيفة أن مهمة الفريق أصبحت معقدة.

وتناولت الصحيفة أزمة ركلات الجزاء في المريخ، وقالت إن اللاعب بكري المدينة استطاع أن ينهي مسلسل إهدار ركلات ضربات الجزاء.

وأوردت الصدى تصريحات للاعب المريخ التش والتي أكّد فيها قدرتهم على تجاوز الفريق الأوغندي بملعبه في لقاء الإياب.