سعودي يخترع إحراما جديدا... والمملكة تكرمه

وقالت صحيفة "الصدى" السعودية إن المواطن حمد بن علي اليامي نجح في ابتكار إحرام هو الأول من نوعه الذي يتمكن ذاتيا من مكافحة البكتيريا ومنع تكاثرها في الإحرام بما يمنح الحجاج والمعتمرين مزيدا من الراحة والأمان الصحي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المخترع السعودي اعتمد في اختراعه على تقنية النانو باستخدام جزيئات الفضة في هذه التجربة التي أثبتت نجاحها بعد دراسات عملية تطبيقية استمرت منذ عام 2008، ولفتت إلى أن هذه التجارب تم تطبيقها سابقا على تطهير سجاد الحرم ونجحت التجربة.

من جانبه قرر أمين العاصمة المقدسة مكة المكرمة المهندس محمد بن عبدالله القويحص تكريم اليامي على اختراعه وجهده الكبير في إتمامه.

وبحسب موقع جامعة الملك سعود على الإنترنت، فإن المملكة العربية السعودية أدركت أهمية تقنية النانو وتطبيقاتها المستقبلية، وأن الملك الراحل عبد الله بن عبدالعزيز تبرع بمبلغ 30 مليون ريال تخصص لدعم بحوث تقنية النانو في المملكة ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.